Nintendo fissa dei paletti per i creatori di contenuti su YouTube

Dopo aver introdotto nuove regole per i tornei Nintendo non ufficiali, la casa di Kyoto ha anche aggiornato le linee guide per quanto riguarda il lavoro dei content creator, che non potranno più pubblicare video gameplay di interi giochi senza commenti o altri contributi.

A partire dal 15 novembre 2023, i creator dovranno seguire le nuove linee guida dettate da Nintendo (non negoziabili e insindacabili) tra cui l'evitare di pubblicare interi giochi Nintendo su YouTube senza commento o senza contributi diretti, mentre resta possibile condividere video gameplay senza commento utilizzando le funzionalità di condivisione della console.

Nintendo permetterà poi di guadagnare solo da video che utilizzano metodi di monetizzazione decisi da Nintendo stessa, altri utilizzi delle IP della casa giapponese non sono autorizzati. La compagnia invita poi a "utilizzare solo contenuti dei giochi Nintendo generati dopo il lancio" o in alternativa autilizzare materiale promozionale già diffuso sui canali della stessa Nintendo.

L'azienda poi declina ogni responsabilità per quanto riguarda la monetizzazione di giochi di terze parti usciti su Nintendo Switch e invita ogni creator a "ottenere le autorizzazioni necessarie", infine viene specificato come sia vietato dichiarare eventuali affiliazioni o sponsorizzazioni da Nintendo, a meno che ovviamente il contenuto non sia stato realizzato dietro compenso per una promozione.