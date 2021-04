Nintendo e Fujifilm al lavoro su un'app per stampare gli screenshot da Switch

Nintendo e Fujifilm hanno unito le forze per dare vita a un'app per smartphone attraverso la quale poter stampare tutti gli screenshot effettuati dai giocatori durante le loro partite con tutti i titoli disponibili su Nintendo Switch.

L'app sarà disponibile a partire dal prossimo 30 aprile e funzionerà interagendo con instax mini Link, progettata da Fujifilm nel 2019 per stampare facilmente le foto salvate all'interno del proprio Smartphone. Un filmato illustra nel dettaglio come funzionerà l'applicazione, che appare semplice ed intuitiva: una volta scelta l'immagine di nostro interesse salvata su Switch, tramite la scansione di un codice QR sarà possibile trasportarla sul cellulare e farla così apparire sull'app. Da qui sarà poi possibile stamparla tramite instax mini Link, non prima di averla liberamente personalizzata a nostro piacimento, se lo riteniamo opportuno. Per la personalizzazione delle immagini sarà possibile anche ricorrere a delle skin speciali ispirate a New Pokémon Snap, Animal Crossing: New Horizon e Super Mario. Un'idea senza dubbio simpatica, quella pensata da Nintendo e Fujifilm, che permetterà in questo modo ai giocatori di conservare fisicamente tutte le loro foto preferite scattate durante le innumerevoli partite con la console ibrida della casa di Kyoto.

Restando in tema di fotografie, potete leggere la nostra anteprima di New Pokémon Snap, il nuovo titolo in arrivo anch'esso il 30 aprile 2021 e che ci consentirà di scattare spettacolari foto dei vari Pokémon che incontreremo allo stato selvatico lungo il nostro cammino. Nel frattempo resta grande curiosità su quale sarà il futuro di Nintendo Switch.