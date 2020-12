Nintendo: Shigeru Miyamoto parla del futuro dell'azienda senza la 'vecchia guardia'

Nel corso di un'intervista a The New Yorker, il leggendario Game Director di Nintendo, Shigeru Miyamoto, discute del futuro della casa di Kyoto in funzione del pensionamento della "vecchia guardia" e del passaggio di consegne che avverrà con i nuovi dirigenti della compagnia.

Nell'illustrare la visione della Grande N e i piani che sta portando avanti per dare continuità al lavoro svolto in questi decenni, il papà di Super Mario e Zelda (ma anche di Donkey Kong, Pikmin, F-Zero e Star Fox) spiega che "poiché l'azienda ha acquisito nuovi concorrenti nel corso degli anni, questo ci ha dato l'opportunità di riflettere a fondo su ciò che rende Nintendo... beh, Nintendo! Vedete, il presidente Shuntaro Furukawa ha quasi cinquant'anni e il direttore generale Shinya Takahashi ne ha quasi sessanta: ci stiamo muovendo verso una posizione che possa assicurarci di tramandare lo spirito di Nintendo".

Quanto al suo ruolo in questa importante "fase di transizione" dirigenziale e creativa che si aprirà nei prossimi anni, l'alto rappresentante di Nintendo specifica che "non me ne preoccupo più di tanto. Ora mi sto concentrando sulla necessità di continuare a trovare nuove esperienze interattive. Questo è sempre stato ciò che mi ha interessato ed emozionato del medium videoludico, ossia non limitarsi a perfezionare il vecchio ma spendersi per scoprire il nuovo".

Nei giorni scorsi, Miyamoto ha svelato la data di apertura del parco Super Nintendo World. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche le nostre riflessioni sull'eredità di Miyamoto e Nintendo con un viaggio nei ricordi di Super Mario che compie 35 anni.