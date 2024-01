Nintendo, il futuro è pieno di divertimento: i rumor parlano di nuovi parchi a tema

Nel corso dei mesi abbiamo parlato spesso delle iniziative di Nintendo nella realizzazione di parchi a tema per i franchise di punta della software house. Ad esempio, il 2023 è iniziato con l'apertura del Super Nintendo World ad Hollywood, la quale ha portato gioia e divertimento ai fan di tutte le età. Ma quale sarà il futuro in tal senso?

Non vi è nulla di ufficiale circa le prossime mosse della Grande N: le ultime informazioni in tal senso, infatti, risalgono a poco più di un mese fa, dopo che il parco a tema Donkey Kong direttamente dal Super Nintendo World si è mostrato per la prima volta. Tuttavia, quest'oggi sono emerse delle voci di corridoio interessanti, le quali vedrebbero in preparazione la realizzazione di nuovi parchi Pokémon, The Legend of Zelda e Luigi's Mansion. Il futuro sarebbe più che roseo per le attrazioni dedicate ai brand iconici del mondo Nintendo, ma dove verranno aperte?

Nello specifico, sembrerebbe che i Pokémon siano pronti a sostituire i Simpson in quel degli Universal Studios in Florida, mentre The Legend of Zelda e Luigi's Mansion giungeranno - rispettivamente - nelle Island of Adventure, occupando il Lost Continent, e all'Epic Universe. Purtroppo non vi è modo di confermare le indiscrezioni sopracitate, ma sembrerebbe che qualcosa si stia muovendo nelle retrovie. Vedremo nuovi parchi a tema Nintendo nei prossimi mesi, o addirittura negli anni a seguire? Non ci resta che attendere conferme in via ufficiale.