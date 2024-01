Nintendo: un futuro tra Switch 2, giochi e streaming multimediale, stando a brevetto

Nel futuro pieno di divertimento di Nintendo con tanti parchi a tema ci sarà spazio anche per la prossima generazione di console Switch e, stando all'ultimo brevetto depositato dalla casa di Kyoto, per un servizio di streaming multimediale.

A rendere note le ultime iniziative portate avanti dal colosso videoludico giapponese ci pensa la 'gola profonda' conosciuta come El Analista de Leaks, con tanto di diagrammi esplicativi e schemi che illustrano il nuovo sistema di streaming multimediale immaginato da Nintendo per il futuro delle sue piattaforme.

I documenti allegati al brevetto descrivono le funzionalità di un sistema 'intelligente' che consentirà a Nintendo di capire cosa stanno guardando i fruitori di un videogioco (o gli spettatori di un film o serie TV) in un dato momento, per poi suggerire ulteriori 'contenuti audiovisivi' non meglio precisati in base a quanto ammirato su TV o sullo schermo della propria console ibrida.

Le informazioni emerse da questo brevetto, quindi, lasciano presagire l'arrivo di un nuovo servizio in streaming che dovrebbe consentire all'utenza di Switch 2 (e presumibilmente anche delle attuali console della famiglia Switch) di accedere a contenuti multimediali inerenti i propri gusti videoludici, basti pensare all'ultima odissea cinematografica di Super Mario (qui trovate la nostra recensione del film di Super Mario) e al live action di The Legend of Zelda.