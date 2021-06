Nintendo Gallery, arriva il museo del colosso di Kyoto: l'annuncio ufficiale

Non solo l'apertura di Super Nintendo World: la celebrazione della storia e dell'immaginario del colosso di Kyoto passa anche dalla futura inaugurazione della Nintendo Gallery.

La leggendaria compagnia videoludica nipponica ha infatti annunciato l'intenzione di soddisfare finalmente le richieste dei viaggiatori e di aprire un museo dedicato alla storia di Nintendo. La struttura è attualmente in preparazione, con lo spazio che sarà ricavato da un'opera di rinnovamento di una delle sedi dell'azienda. La scelta, nello specifico, è ricaduta sulla cittadina di Uji, in Giappone. Nelle vicinanze della splendida Kyoto e dell'antica capitale imperiale Nara, la località gode di un cospicuo flusso di turisti, grazie alla sua rinomata tradizione di produzione di tè verde e alla presenza dello scenico Tempio di Byodo-In, Patrimonio UNESCO noto anche come Tempio della Fenice.



La Nintendo Gallery ospiterà una mostra permanente dedicata ai prodotti Nintendo, oltre a speciali collezioni ed eventi esclusivi. Al momento, Nintendo non ha confermato alcuna data di apertura specifica per la struttura, ma gli aspiranti viaggiatori possono iniziare a segnarsi un primo appuntamento sul calendario. La compagnia di Kyoto ha infatti annunciato l'intenzione di inaugurare il museo entro la fine dell'anno fiscale 2023-2024, che terminerà il 31 marzo 2024.



Nel frattempo, la community videoludica resta in attesa di apprendere i piani di Nintendo per l'E3 2021.