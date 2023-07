Nintendo: che fine ha fatto il Game Boy sopravvissuto alla Guerra del Golfo?

A più di trent'anni dal lancio di Game Boy, la mitica console portatile di Nintendo continua a tenere banco sui social e sui principali siti di settore per via della rimozione, dalle teche del flagship store nintendiano di New York, di una copia che sarebbe sopravvissuta a un'esplosione durante la Guerra del Golfo.

Portata in missione in Iraq nel 1991 dal medico dell'esercito americano Stephan Scoggins, la console Nintendo è stata al centro di una vera e propria leggenda urbana: secondo alcuni, sarebbe stata colpita da una bomba ma, pur avendo subito gravissimi danni alla scocca e al layout dei tasti, continuò sorprendentemente a funzionare. Una volta tornato in patria, Scoggins scelse quindi di donare il Game Boy alla casa di Kyoto che decise a sua volta di esporlo in una teca presso il Nintendo Store di Rockfeller Center a New York.

Tuttavia, secondo lo stesso Scoggins, il Game Boy non fu colpito affatto da una bomba ma fu 'solamente' avvolto dalle fiamme di un incendio divampato nella tenda in cui l'ex militare si trovava in servizio durante l'operazione Desert Storm in Iraq. Le numerose incongruenze delle testimonianze di Scoggins, e i ripensamenti nelle dichiarazioni rese ai giornalisti nel corso di questi anni, spinsero Nintendo a ritenere veritiera la tesi dell'esplosione, come testimoniato dalla targa che informava i visitatori dello store dei 'danni da un bombardamento' subiti dal Game Boy durante la Guerra del Golfo. Negli ultimi mesi, però, la console è scomparsa dalla teca e in tanti si chiedono dove possa essere attualmente questo illustre 'reduce videoludico' dell'operazione Desert Storm.

Sebbene il dispositivo fosse ancora esposto dai curatori del flagship store newyorkese di Nintendo nel gennaio di quest'anno, già a febbraio un dipendente del negozio precisò che la console sarebbe stata inviata nella sede centrale per essere custodita al sicuro. Nel momento in cui scriviamo, di conseguenza, il mitico Game Boy sopravvissuto alla Guerra del Golfo si troverebbe quindi nella sede di Nintendo of America nello Stato di Washington.

