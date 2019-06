Pokémon: Nintendo e Game Freak registrano il marchio 'Pokegenic'

Durante la conferenza dello scorso 29 maggio, The Pokémon Company ha annunciato Pokémon Masters, Home, Sleep e Detective Pikachu 2. Come se non fosse già abbastanza, all'inizio di questa settimana Nintendo, Creatures Inc e Game Freak hanno registrato il nuovo marchio Pokegenic in Giappone.

Stando a quanto è possibile leggere nel documento allegato, il marchio andrà a coprire numerosi settori, tra cui "mostre, esibizioni, educazione, cultura e intrattenimento". La reale natura di Pokegenic, in ogni caso, è al momento del tutto ignota. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che possa trattarsi di una nuova meccanica di gioco per Pokémon Spada e Scudo, sebbene non ci sia nessuna certezza al riguardo. L'ipotesi nasce dalla presenza del suffisso -genic, che sembra suggerire una meccanica legata a mutazioni o incroci tra Pokémon, oppure qualcosa di simile alle fusioni di Pokémon Nero 2 e Bianco 2. E se invece quel -genic provenisse dalla parola Photogenic? In tal caso, potrebbe riferirsi ad una meccanica legata alle fotografie. Voi cosa ne pensate?

Esattamente come nel caso la comparsa dei 21 giochi per Nintendo Switch non ancora annunciati nei listini di GameStop, anche qui il tempismo risulta essere molto sospetto. Tra pochi giorni aprirà i battenti l'E3 2019, la fiera videoludica più attesa dell'anno, l'occasione perfetta per effettuare un annuncio di questo tipo. Se davvero esiste qualcosa legato a Pokegenic, allora probabilmente lo scopriremo durante il Nintendo Direct E3 2019, che prenderà il via il prossimo 11 giugno alle 18:00.