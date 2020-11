Nintendo Game & Watch invaso da Pokémon, Zelda e Contra: la creazione di un fan

Con il recente lancio di Game & Watch Super Mario Bros, proseguono in casa Nintendo i festeggiamenti dedicati al trentacinquesimo anniversario dell'iconico idraulico italiano.

La minuta console da collezione ripropone infatti le prime avventure del personaggio, vero e proprio ambasciatore del medium videoludico in tutto il mondo. Spaziando tra Super Mario Bros e Super Mario Bros: The Lost Levels, il Game & Watch consente di fare un salto nel passato per ripercorrere a tutta velocità i primi platform dedicati a Super Mario. C'è tuttavia chi si sta cimentando nella trasformazione degli hardware in dispositivi in grado di ospitare creature "estranee" a quanto originariamente programmato dalla Casa di Kyoto.

Appassionati di videogiochi sono ad esempio riusciti a portare il frenetico universo di DOOM su Nintendo Game & Watch, con il Doom Guy pronto a fare fuoco nel piccolo schermo dell'hardware. Il brutale eroe è ora in buona compagnia, in seguito agli esperimenti condotti da altri utenti. Come potete infatti verificare in calce a questa news, c'è chi è riuscito a replicare altre produzioni sulle mini-console. In particolare, sono approdati su Game & Watch il mondo firmato Konami di Contra, oltre all'immaginario di The Legend of Zelda. Spazio infine anche per i Pokémon di casa Game Freak.