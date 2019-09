Nintendo sarà alla Games Week 2019: tutti i giochi Switch e le attività

L’autunno meneghino inizia anche quest’anno nel segno della Milan Games Week powered by TIM, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi, prevista dal 27 al 29 settembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho.

Come da tradizione, Nintendo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, sarà uno dei protagonisti della nona edizione con una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima assoluta per le migliaia di appassionati, tutte le novità in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi, da Pokémon Spada e Pokémon Scudo a Luigi’s Mansion 3, passando per Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Layton's Mystery Journey Katrielle e il complotto dei milionari Edizione Deluxe, fino ad arrivare a Dragon Quest XI S Echi di un’era Perduta Edizione Definitiva. Saranno questi i protagonisti indiscussi dello stage dello Stand G01 nel Padiglione 8, che sarà continuamente animato da tornei e attività pensate per adulti e bambini. Spazio anche alle recentissime uscite come The Legend of Zelda: Link’s Awakening e la nuova console Nintendo Switch Lite. Quest’anno, l’occhio di riguardo della grande N è tutto puntato sul panorama dei videogiochi indie, che saranno affiancati da quelli che sono ormai diventati dei veri e propri classici della console.

La lineup di Nintendo Switch continua a crescere a dismisura e, nel suo terzo anno di vita, sono in arrivo due novità attesissime e amatissime dai giocatori. I visitatori di Milan Games Week potranno provare in anteprima assoluta Pokémon Spada e Pokémon Scudo (in uscita il 15 novembre), la nuova avventura dedicata ai mostriciattoli tascabili più famosi al mondo, molto incentrato sull’aspetto competitivo. Gli Allenatori avranno la possibilità di immergersi per la prima volta su Nintendo Switch in una regione completamente nuova, Galar, con Pokémon inediti e tante novità per la serie. Tra queste spiccano i fenomeni Dynamax e Gigamax, due nuove meccaniche di gioco che vedono i Pokémon assumere rispettivamente dimensioni gigantesche e caratteristiche speciali.

Inoltre, i giocatori potranno provare con settimane di anticipo Luigi’s Mansion 3 (in uscita il 31 ottobre), il terzo capitolo della serie che vede protagonista il fratello fifone di Super Mario, che stavolta, da bravo acchiappafantasmi armato di Poltergust G-0M, si troverà a dover salvare il baffuto idraulico e i suoi amici in un hotel infestato dai fantasmi. Le altre attesissime anteprime presenti sono Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, il gioco con tutti gli sport delle prossime Olimpiadi con protagonisti Mario, Sonic e amici in arrivo l’8 novembre, Layton's Mystery Journey Katrielle e il complotto dei milionari – Edizione Deluxe, l’avventura fatta di rompicapi e logica che porta la storica serie sullo schermo della TV dall’8 novembre, e Dragon Quest XI S Echi di un’era perduta Edizione definitiva, l’edizione più completa di questo amato capitolo della storica serie giapponese di giochi di ruolo, che sarà disponibile dal 27 settembre, proprio in occasione dell’inizio della fiera. Presenti anche le novità software e hardware più recenti, con The Legend of Zelda: Link’s Awakening, uno dei capitoli più amati della storica saga che ritorna in una veste grafica completamente nuova, e Nintendo Switch Lite, la console pensata specificamente per giocare in modalità portatile che espande la famiglia Nintendo Switch.

Non mancheranno le anteprime legate ai videogame prodotti da altre case di sviluppo per Nintendo Switch: da The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, l’RPG vincitore di oltre 250 premi come gioco dell’anno in arrivo il 15 ottobre, Pandemic, adattamento dell’omonimo gioco da tavolo in cui si dovrà salvare l’umanità da quattro malattie mortali, disponibile dal 1° ottobre, e Asphalt 9: Legends, l’acclamato racing game che sarà disponibile gratuitamente su Nintendo Switch dall’8 ottobre.

Ad affiancare le anteprime e a garantire il divertimento di tutti i visitatori della Milan Games Week ci saranno anche i videogame già disponibili per Nintendo Switch: da Super Smash Bros. Ultimate, la versione più completa di sempre del gioco d’azione dedicato ai vari protagonisti delle diverse serie storiche firmate Nintendo e non solo, a Splatoon 2, con nuovi livelli, nuovi stili, nuove armi e molto altro, Astral Chain, l’adrenalinico action game targato PlatinumGames, Daemon X Machina, lo sparatutto giapponese a base di robottoni, Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, il crossover Marvel definitivo, e Super Mario Odyssey, l’ultima avventura 3D di Super Mario con il suo fedele alleato Cappy. E ancora Mortal Kombat 11, nuovo capitolo della storica serie di picchiaduro, Super Mario Maker 2, il ricchissimo editor che consente di realizzare i propri livelli personalizzati di Super Mario, Spyro Reignited Trilogy, la collezione con i tre videogiochi originali di Spyro completamente rimasterizzati, LEGO Jurassic World, la versione a mattoncini dei quattro film della famosissima saga cinematografica a tema dinosauri, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un mondo vastissimo pieno di scoperte, esplorazione e avventura.

Quest’anno grande spazio anche ai videogiochi sviluppati da studi indipendenti, ampiamente supportati da Nintendo e presenti in grande quantità all’interno del catalogo di Nintendo Switch. A Milan Games Week sarà possibile divertirsi con Cuphead, titolo ispirato ai cartoni animati degli anni ’30, Super Cane Magic Zero, il colorato e divertente videogioco del fumettista Simone “Sio” Albrigi, Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, pluripremiato platform dalle atmosfere sognanti, e gli italiani Redout, futuristico gioco di corse automobilistiche, e Remothered: Tormented Fathers, coinvolgente survival horror.

Tutto lo stand Nintendo sarà costantemente in festa, saranno tre giorni indimenticabili, regalando momenti di animazione e divertimento a tutti gli appassionati presenti. L’azione si svolgerà principalmente sul grande palco, dove si alterneranno tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:00 special guest, giochi e tornei con tutte le community della grande famiglia Nintendo. Gli ospiti del palco si sfideranno a colpi di Super Smash Bros Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe, ma ci saranno anche presentazioni e dimostrazioni in anteprima di Luigi’s Mansion 3. Ad arricchire lo spettacolo alcuni tra i più amati YouTube Creator, influencer e streamer italiani come Simone Sio Albrigi, Kurolily, Cydonia, Tuberanza, Gravier, Froz3n, Frake, federic95ita, Dlarzz, e Pokétonx, che giocheranno sul palco insieme a fortunati fan tra il pubblico. Impossibile mancare!