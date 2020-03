Da Nintendo a GameStop: Reggie Fils-Aimé è ora direttore della catena

È appena stato ufficializzato il passaggio a GameStop di Reggie Fils-Aimé, il vecchio presidente della divisione americana di Nintendo che dopo un breve periodo di pausa è tornato a far parte del mondo dei videogiochi, seppur in modo diverso rispetto al passato.

A partire dal prossimo 20 aprile 2020 infatti, il vecchio Reggie si unirà a William Simon (Walmart, Cadbury Schweppes, PepsiCo e Nabisco) e James Symancyk (PetSmart, Academy Sports & Outdoors e Sam’s Club) in qualità di direttore della catena di videogiochi. Ad abbandonare invece il proprio posto nelle prossime settimane saranno questi quattro dirigenti: Dan DeMatteo, Gerald Szczepanski, Larry Zilavy e Steve Koonin. Si tratta questa dell'ennesima mossa da parte di Gamestop per cercare di salvare una situazione piuttosto sconfortante, a causa della quale ci sono stati nel corso degli ultimi mesi un forte calo dei guadagni e numerosi cambiamenti interni. È molto probabile che la scelta di un personaggio come Reggie Fils-Aimé sia dovuta non solo al suo curriculum ma anche alla sua popolarità tra i videogiocatori di tutto il mondo.

