Nintendo tra giochi mobile, Amiibo e Switch Online: i numeri sono positivi

Durante l'ultima riunione finanziaria con gli azionisti, Nintendo ha rivelato numeri molto interessanti riguardo il download delle sue app mobile, gli Amiibo venduti e il numero di iscritti al servizio premium Nintendo Switch Online.

Partiamo proprio dal mobile, in sei anni e mezzo i giochi Nintendo per smartphone e tablet hanno registrato 800 milioni di download in 164 paesi, ovvero un numero equiparabile al totale di console Nintendo vendute dal 1983 ad oggi. Giochi come Mario Kart Tour, Super Mario Run, Animal Crossing Pocket Campo e Fire Emblem Heroes si sono rivelati un successo, non a caso Nintendo e DeNA hanno stretto una partnership per permettere alla casa di Kyoto di espandersi ulteriormente nel settore dei giochi mobile e dei servizi online.

A questo proposito, come sta andando Nintendo Switch Online? La casa di Kyoto fa sapere che al 30 settembre 2022 si contavano oltre 36 milioni di iscritti, circa quattro milioni in più rispetto al 30 settembre 2021.

Infine c'è spazio anche per gli Amiibo, Nintendo fa sapere di aver venduto dal 2014 ben 77 milioni di statuine, la compagnia continuerà ad investire sulla linea e nuovi personaggi sono previsti per il prossimo futuro, tra le ultime uscite segnaliamo gli Amiibo di Splatoon 3 e nuovi eroi di Super Smash Bros Ultimate.