Nintendo: alcuni giochi potrebbero tardare a causa dell'epidemia Coronavirus

Come avrete notato prima dell'inizio del Nintendo Mini Direct del 20 luglio, la casa di Kyoto ha diffuso um messaggio per avvisare che alcuni lanci potrebbero slittare a causa dell'emergenza Covid-19 iniziata a marzo e ancora in corso in tutto il mondo.

Nello specifico la compagnia fa sapere che "a causa dell'epidemia di Covid-19 le date di lancio e altre informazioni comunicate in questo video potrebbero subire delle modifiche", senza alcun riferimento a giochi in particolare. Al momento la lineup autunno/inverno 2020 per Switch non prevede giochi Nintendo, non sappiamo se questo sia legato appunto alla pandemia ed eventuali rallentamenti nello sviluppo o se si tratti solamente di ritardi in fase di comunicazione.

Difficilmente la compagnia vorrà rinunciare ad uno slot commerciale altamente remunerativo come quello del Giorno del Ringraziamento e delle festività natalizie, quasi certamente almeno un blockbuster Nintendo arriverà sugli scaffali tra ottobre e novembre, ad oggi però tutto tace.

Durante il Mini Direct del 20 luglio è stato annunciato che Shin Megami Tensei V arriverà nel 2021 in esclusiva su Switch, niente è stato rivelato per quanto riguarda invece eventuali novità attese per l'autunno.