Nintendo, Haddaji e Achivka: la compagnia chiude le operazioni della filiale in Russia

Circa un mese fa sono emerse alcune notizie circa la chiusura alla Russia di Nintendo ed della sospensione delle vendite di Nintendo Switch, con una scelta a "tempo indeterminato" a seguito delle controversie geopolitiche che hanno sancito l'inizio del conflitto bellico tra Russia e Ucraina.

A distanza di alcune settimane dalla faccenda, la quale ha portato anche alla cessazione delle vendite di videogiochi e DLC in Russia dal Nintendo eShop, la Grande N si è esposta nuovamente sulla questione, rilasciando alcune dichiarazioni circa l'esistenza di alcune aziende che importano i prodotti del marchio Nintendo sul suolo russo. In particolare, la compagnia giapponese si è pubblicamente dissociata dalle suddette operazioni commerciali sul territorio che ha dato il via al conflitto di portata internazionale.

Nintendo ha affermato di non essere affilata con tali manovre commerciali, pur essendo però a conoscenza di quanto stia accadendo. Il tutto, stando a quanto riportato da GamesIndustry, nascerebbe dalla notizia che il nome del direttore generale di Nintendo Russia, Yasha Haddaji, sia correlato alla società "Achivka" per l'importazione dei prodotti nel Paese.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Kommersant, Haddaji avrebbe fondato la società nel dicembre 2022 e ne sarebbe il proprietario di maggioranza delle quote di partecipazione aziendali. Proprio per questo, pur mantenendo il divieto di vendita dei propri prodotti in Russia, Nintendo ha preso le distanze da quello che sembrerebbe star accadendo lì, tanto da dare il via ad una chiusura delle operazioni della filale russa della compagnia. Inoltre, i dipendenti dell'ufficio di Mosca hanno concluso qualsiasi vincolo contrattuale con l'azienda di Kyoto.

Al momento l'intera faccenda è in divenire e non si sa nulla circa la presenza di Haddaji tra le fila di Nintendo. Dunque, si attendono ulteriori informazioni relative alla collaborazione del direttore generale di Nintendo Russia con la casa madre.