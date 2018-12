Nintendo e Hayao Miyazaki insieme per un Gioco? Una collaborazione sfumata in passato

Yoichi Kotabe, celebre animatore ed illustratore giapponese, dipendente prima Toei e poi Nintendo, ha recentemente rilasciato un'interessante intervista al quotidiano francese Le Monde. In questa, ha raccontato alcuni retroscena relativi alla Casa di Mario.

Tra questi, fa la sua comparsa un aneddoto sicuramente affascinante, relativo ad una possibile collaborazione tra Nintendo e lo Studio Ghibli. Kotabe, infatti, prima di approdare alla Casa di Kyoto aveva collaborato con grandi maestri dell'animazione nipponica, tra cui Hayao Miyazaki, celebre regista d'animazione conosciuto per, tra gli altri, Il castello errante di Howl e Si alza il vento.

Nel corso dell'intervista, Kotabe racconta di come, una volta, si sia recato in visita a Miyazaki proprio al fine di proporgli di collaborare alla realizzazione di un videogioco per Nintendo. L'animatore racconta: "Contrariamente a ciò che qualcuno potrebbe pensare, non ci disse di no. Ci disse che quello che l'avrebbe interessato sarebbe stato lavorare ad un videogame che fosse ambientato nell'universo degli insetti, e in cui il giocatore vedesse il mondo attraverso gli occhi di una di queste creature". Un input creativo sicuramente interessante, che, tuttavia, alla fine, non ha trovato concretizzazione. Kotabe racconta infatti che lo stimato regista nipponico era all'epoca oberato di lavoro e, così, non se ne fece nulla.

Cosa ne pensate, vi sarebbe piaciuto vedere all'opera Miyazaki insieme agli sviluppatori Nintendo? Che aspetto avrebbe potuto avere un progetto sviluppato insieme ad incentrato sul mondo degli insetti?