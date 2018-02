Nintendo ha impiegato quasi un anno per perfezionare la sezione Novità di Switch

L'interfaccia utente diè chiara e intuitiva. La sezione, in particolare, è stata molto apprezzata poiché permette ai giocatori di rimanere sempre aggiornati sulle novità più importati legate alla piattaforma.

A tal proposito, la casa di Kyoto ha fatto sapere che un team composto da 4-5 persone ha impiegato quasi un anno per progettarla e perfezionarla. Durante questo lasso di tempo sono state apportate numerose modifiche sulla base dei feedback di utenti giapponesi e occidentali. Non è stato facile poiché le opinioni, a causa del differente fuso orario, arrivavano in diversi momenti della giornata e spesso erano in totale contrapposizione. Più volte sono stati costretti a ricostruire dalle fondamenta intere sezioni, per soddisfare le richieste di tutte e due le tipologie di pubblico.

Fortunatamente, il risultato pare aver messo d'accordo tutti, e non sono esclusi ulteriori perfezionamenti in futuro. Voi cosa ne pensate? Visitate spesso la sezione novità della vostra Nintendo Switch? Se ancora non ne possedete una, segnaliamo che mentre vi scriviamo può essere acquistata a prezzo speciale su Amazon.it. Intanto, la console ibrida si è rivelata la più venduta in assoluto in Nord America durante il mese di gennaio.