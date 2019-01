Nintendo in cerca di personale per il nuovo The Legend of Zelda

Con l'arduo obiettivo di superare il livello qualitativo di Breath of the Wild, sembra proprio che Nintendo sia immersa nei preparativi per l'arrivo del nuovo capitolo della storica serie di The Legend of Zelda.

La compagnia ha di recente pubblicato su Twitter un nuovo annuncio di lavoro, in cui si richiede la collaborazione di un designer 3D disposto a lavorare in pianta stabile presso gli uffici del quartier generale di Nintendo, a Kyoto. Il candidato dovrà avere esperienza con programmi come Maya e Photoshop per la creazione degli scenari di gioco, dovrà aver già lavorato a progetti per console HD, e dovrà disporre delle abilità di comunicazione per lavorare a stretto contatto con i colleghi di lingua giapponese. Cosa più importante di tutte, dovrà inoltre dimostrare di avere la passione e la voglia adatte per occuparsi del terrain design per la serie di Zelda.

Possiamo dunque chiaramente intuire come Nintendo abbia ritenuto che i tempi fossero ormai maturi per mettersi al lavoro su un nuovo episodio della sua serie di successo. La grande N sta iniziando ad assumere nuove reclute già dalla fine del 2018, ma è probabile che il progetto sia ancora nelle sue fasi embrionali. Come lasciato intendere dalle parole del producer Eiji Aonuma, il successore di Breath of the Wild dovrebbe essere destinato a Nintendo Switch, ma al momento non ci sono ancora indizi su una plausibile data di lancio del titolo.