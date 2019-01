Nintendo Indie Highlights 23 gennaio: tutte le novità annunciate per Switch

Attraverso un nuovo Indie Highlights, Nintendo ha presentato una selezione di giochi indipendenti in arrivo su Switch nel corso dell’anno. La presentazione include anche un primo sguardo a SteamWorld Quest Hand of Gilgamech.

SteamWorld Quest Hand of Gilgamech

In questo innovativo gioco di ruolo di carte, sarai a capo di un gruppo di eroi in un bellissimo mondo disegnato a mano, creando il tuo mazzo di carte lungo il percorso e utilizzandole per sconfiggere una serie di nemici in battaglie a turno davvero intense. Il gioco mescola elementi fantasy tradizionali con robot steampunk per un’esperienza indimenticabile piena di divertimento e umorismo. SteamWorld Quest Hand of Gilgamech uscirà su Nintendo Switch nel 2019.

Unruly Heroes

Unruly Heroes si ispira alla storia cinese “Viaggio nell’Ovest”, meglio nota come La Leggenda del Re Scimmia. Creature terribili seminano il caos in tutte le terre e tocca al Re Scimmia e ai suoi tre colorati compagni arginare la marea del male. Affronta l’avventura da solo o con gli amici in modalità cooperativa fino a 4 giocatori. Potrai anche mettere alla prova le tue abilità di kung fu contro altri giocatori in modalità locale o in P-v-P online.

Goat Simulator The Goaty

Questo fenomeno indie di grande successo è disponibile ora su Nintendo Switch. Rappresenta l’avanguardia nella tecnologia di simulazione caprina e il pacchetto Goat Simulator: The Goaty comprende Goat Simulator oltre a Goat MMO Simulator, Goat Simulator GoatZ, Goat Simulator Payday e Goat Simulator Waste of Space.

When Ski Lifts Go Wrong

Un rompicapo basato sulla fisica incredibilmente divertente, pieno di sfide creative, sport e disastri! Inizia dalle colline ondeggianti e avventurati fino alle cime frastagliate. Scervellati su ogni livello dal design unico per aiutare ciascuno sciatore a raggiungere la propria destinazione. Con oltre 100 livelli impegnativi precostruiti e una modalità “sandbox” che consente ai giocatori di progettare i propri puzzle unici, ci sono ore e ore di divertimento assicurato lungo i pendii innevati. When Ski Lifts Go Wrong è disponibile da ora su Nintendo Switch.

Wargroove

Un gioco di strategia a turni di Chucklefish. Scegli tra un vasto cast di comandanti, ognuno con il suo groove, un attacco speciale che può essere impiegato per ribaltare le sorti della battaglia. Il gioco include una campagna per giocatore singolo nonché modalità multiplayer online e in locale per un massimo di quattro giocatori. La guerra non finisce qui però, poiché un editor facile da usare e strumenti per la personalizzazione consentiranno di creare e condividere le mappe e le campagne realizzate. Wargroove arriva marciando su Nintendo Switch il 1° febbraio e può essere preordinato fin da ora sul Nintendo eShop.

Double Kick Heroes

Un mix tra uno sparatutto e un gioco musicale ritmico per un’esperienza dinamica come mai prima d’ora. Attraversa ad alta velocità una terra desolata post-apocalittica sull’autostrada per l’inferno, con la potenza di ritmi heavy-metal come unico strumento in grado di frantumare le ossa contro orde di zombi. Con oltre 30 canzoni metal originali, oltre a tracce musicali di guest band come i Gojira, Double Kick Heroes uscirà su Nintendo Switch nell’estate 2019.

Inmost

Un gioco puzzle platform dalle tinte horror di Chucklefish nel quale devi seguire tre storie oscure interconnesse di 3 diversi personaggi giocabili. In un vecchio castello abbandonato, in un bellissimo stile pixel art, ti occorreranno in ugual misura cervello e coraggio per sfuggire al male oscuro in agguato nelle profondità. Inmost uscirà su Nintendo Switch nel 2019.

CrossCode

Gioco di ruolo d’azione 2D dal sapore rétro di Deck 13 Interactive e Radical Fish Games. Combinando una grafica in stile 16 bit con una più moderna simulazione della fisica, un sistema di combattimento veloce e una meccanica rompicapo avvincente, il lancio di CrossCode su Nintendo Switch è previsto nel 2019.

Forager

Un open world 2D in cui costruisci il futuro come tu lo desideri. Unendo esplorazione, combattimento, allevamento e manualità, Forager ti consente di provare una varietà di stili di gioco diversi mentre inizi in piccolo per espandere gradualmente il tuo territorio, set di abilità e network di amici – e nemici. L’arrivo di Forager su Nintendo Switch è imminente.

Con Unruly Heroes, Goat Simulator The Goaty e When Ski Lifts Go Wrong disponibili già da oggi, SteamWorld Quest in arrivo a breve e una varietà di emozionanti titoli in arrivo nel corso dell’anno, il 2019 si configura come un altro anno denso di azione per i fan dei giochi indie di Nintendo Switch.