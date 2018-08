Nintendo Indie Highlights: da Monster Boy a Windjammers, tutti i nuovi giochi indie in arrivo su Switch

A sorpresa, Nintendo ha trasmesso un "Mini Direct" dedicato alle produzioni indipendenti in arrivo su Switch nei prossimi mesi. In apertura trovate la replica integrale della trasmissione, sottotitolata in italiano.

Nintendo Switch Indie

Tra i nuovi giochi indipendenti in uscita su Nintendo Switch troviamo Monster Boy and the Cursed Kingdom, The Gardens Between, Moonlighter, Everspace Stellar Edition, Baba is You e Windjammers, inoltre Morphies Law sarà disponibile da oggi alle 19:00 sul Nintendo eShop.

Night Call: inizio del 2019

Monster Boy and the Cursed Kingdom: 6 novembre

The Gardens Between: 20 settembre

Streets of Rogue: inverno

Moonlighter: autunno

This War of Mine: novembre

Children of Morta: inizio del 2019

Everspace: dicembre

Baba is You: autunno

Slay the Spire: inizio 2019

Windjammers: 23 ottobre

Windjammers 2: 2019

Terraria: 2019

Da segnalare anche l'annuncio di Windjammers 2, titolo inedito presentato per la prima volta nella giornata di oggi. Confermato anche il prossimo arrivo di Terraria, Children of Morta, Slay the Spire e Night Call, tutti previsti nel corso del 2019.