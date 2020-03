Nintendo Indie World del 17 marzo commentato in diretta su Twitch

A sorpresa, la casa di Kyoto ha annunciato uno show Nintendo Indie World per il 17 marzo, a partire dalle 18:00 la compagnia svelerà una serie di giochi indipendenti in arrivo su Switch nel corso del 2020, per l'occasione commenteremo la trasmissione in diretta.

Nintendo ha promesso 20 minuti di annunci indie, tuttavia noi saremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it già dalle 17:30 per mezz'ora di pre show prima di dedicarci al commento dell'evento vero e proprio. Le produzioni indipendenti rappresentano una nutrita fetta del catalogo Nintendo Switch e sono molti i possessori della console ansiosi di scoprire le novità in arrivo.

Tutto questo in attesa di sapere se la compagnia ha in programma anche un Nintendo Direct per marzo 2020, secondo alcuni rumor una trasmissione dedicata ai giochi AAA e AA è prevista entro la fine del mese, presumibilmente nel corso della prossima settimana, al momento però tutto tace da parte di Nintendo, che ha confermato per il momento solo l'appuntamento con Indie World.

Vi aspettiamo domani sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 17:30 per commentare le novità indie in uscita su Nintendo Switch!