Nintendo Indie World: tutti gli annunci dell'evento, da Sports Story a Rogue Legacy 2

Il nuovo evento Nintendo Indie World organizzato dalla casa di Kyoto per il 9 novembre non ha tradito le aspettative dei fan di videogiochi indipendenti su Switch: lo show ha fatto da sfondo a numerosi annunci e ad altrettante sorprese.

Il primo videogioco mostrato dal colosso giapponese ci ha riportati tra i fornelli di Venba, l'avventura sulla cucina indiana in sviluppo presso Visai Games e destinata ad approdare su Switch (e PC) nella primavera del prossimo anno.

Lo spettacolo approntato da Nintendo ha poi riservato un importante aggiornamento su Aka, una pittoresca avventura che ci vedrà impersonare un ex guerriero in cerca della sua pace interiore e che sarà disponibile dal 15 dicembre su Switch. Non meno sorprendenti sono stati poi gli annunci dell'arrivo su eShop del puzzle game A Little to the Left già a partire da oggi, 9 novembre, come pure le scene di gameplay inedite che svelano la data di lancio di Blanc, la toccante avventura con protagonisti due cuccioli di lupo e cerbiatto.

Sempre a partire da oggi è possibile acquistare la versione Switch di Rogue Legacy 2, il sequel dell'acclamato roguelite 'genealogico': l'Indie Showcase di Nintendo ha infine confermato che l'atteso GDR in pixel art Sports Story sarà disponibile a dicembre.