Nintendo Indie World di aprile: data e ora, dove vederlo commentato in italiano

Manca poco al nuovo appuntamento Nintendo Indie World, la casa di Kyoto trasmetterà prestissimo uno showcase dedicato alle produzioni indipendenti per Switch in uscita nei prossimi mesi. Ecco data e orario da segnare sul calendario.

Nintendo Indie World data e orario

Nello specifico il Nintendo Indie World è in programma mercoledì 17 aprile alle 16:00 ora italiana, il mini evento durerà circa 20 minuti e includerà "annunci e aggiornamenti sui prossimi giochi indie per Nintendo Switch" mentre non ci saranno notizie di alcun tipo sui giochi first party Nintendo e ovviamente nemmeno su Nintendo Switch 2.

Noi seguiremo il Nintendo Indie World in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle 15:30/15:45 saremo in live per un breve pre show in attesa dell'evento principale che commenteremo in diretta, al termine il post show per commentare tutte le novità annunciate.

Giochi Nintendo Indie World aprile 2024

Purtroppo non ci sono anticipazioni di nessun tipo da parte di Nintendo o di altri editori indipendenti e dunque non sappiamo quali giochi verranno mostrati oggi pomeriggio. Ovviamente la speranza è quella di poter vedere in azione Hollow Knight Silksong recentemente valutato in Australia ma è bene chiarire come questo sia solo un nostro desiderio e dunque non ci resta che attendere l'orario indicato per scoprire cosa bolle in pentola.

Princess Peach: Showtime!-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - V è uno dei più venduti oggi su