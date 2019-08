Nintendo Indie World: Blasphemous, Trine 4, Ori e tutti i giochi in arrivo su Switch

In occasione della Gamescom 2019 di Colonia, Nintendo ha mostrato una nuova carrellata di giochi indie in arrivo su Switch nel corso dei prossimi mesi, tra cui spiccano Blasphemous e Trine 4.

Il trailer è arrivato durante il Nintendo Indie World showcase, evento durante il quale la grande N ha mostrato tutti i nuovi giochi indipendenti in arrivo su Switch nel corso dei prossimi mesi. A partire dal minuto 19:10 del filmato, è stata mostrata la seguente carrellata di titoli indie in uscita sulla console ibrida, con relativa finestra di lancio:

Blasphemous (Team17) – 10 settembre 2019

(Team17) – 10 settembre 2019 Close to the Sun (Wired Productions) – 2019

(Wired Productions) – 2019 Cat Quest II (PQube Limited) – autunno 2019

(PQube Limited) – autunno 2019 Spiritfarer (Thunder Lotus) – primavera 2020

(Thunder Lotus) – primavera 2020 Trine 4: The Nightmare Prince (Modus Games) – 8 ottobre 2019

(Modus Games) – 8 ottobre 2019 Creature in the Well (Flight School Studio) – 6 settembre 2019

(Flight School Studio) – 6 settembre 2019 One Finger Death Punch 2 (Silver Dollar Games) – 2 dicembre 2019

(Silver Dollar Games) – 2 dicembre 2019 Best Friend Forever (Alliance) – 14 febbraio 2020

(Alliance) – 14 febbraio 2020 PHOGS! (Coatsink) – inizio 2020

(Coatsink) – inizio 2020 WHAT THE GOLF? (Triband) – inverno 2019

(Triband) – inverno 2019 KINE (Chump Squad) – 2019

(Chump Squad) – 2019 HYPERCHARGE: Unboxed (Digital Cyber Cherries) – inverno 2019

(Digital Cyber Cherries) – inverno 2019 Northgard (Shiro Games) – 26 settembre 2019

(Shiro Games) – 26 settembre 2019 Sparklite (Merge Games) – autunno 2019

(Merge Games) – autunno 2019 Munchkin: Quacked Quest (Asmodee Digital) – autunno 2019

In calce alla notizia trovate le immagini tratte dai vari giochi mostrati nel trailer. Ricordiamo che durante il Nintendo Indie World showcase sono arrivati altri importanti annunci, come l'arrivo di SUPERHOT e Ori the Blind Forest: Definitive Edition su Switch.