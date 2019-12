Nintendo Indie World in compagnia di Everyeye: in diretta su Twitch martedì 10 dicembre

La settimana appena iniziata si prospetta come decisamente densa di emozioni videoludiche: sono infatti numerosi gli appuntamenti che ci terranno compagnia nel corso dei prossimi giorni.

Tra questi, anche un nuovo Nintendo Indie World, Direct interamente dedicato all'universo dello sviluppo indipendente. L'evento organizzato dalla Grande N sarà trasmesso durante la giornata di domani e la Redazione di Everyeye è ovviamente pronta a seguirlo in vostra compagnia! L'appuntamento è dunque fissato per martedì 10 dicembre: a partire dalle ore 18:30 saremo in diretta sul Canale Twitch di Everyeye.it, pronti a commentare ogni nuovo annuncio della Casa di Kyoto. Come detto, il nuovo streaming targato Nintendo sarà interamente dedicato ai prossimi giochi indie in arrivo su Nintendo Switch. La durata prevista per la trasmissione è pari a circa una ventina di minuti. Quali produzioni sperate possano essere protagoniste di questo imminente Nintendo Indie World?

Nell'invitarvi a non mancare, vi ricordiamo che la giornata di martedì 10 dicembre ospiterà un ulteriore evento. Come confermato dai vertici di casa Sony, domani sarà infatti trasmesso anche un nuovo PlayStation State of Play: anche in questo caso, potrete seguire la trasmissione in diretta in nostra compagnia. L'appuntamento con la Redazione è sempre sul Canale Twitch di Everyeye.it, in questo caso a partire dalle ore 14:30.