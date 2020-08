Nintendo Indie World in diretta oggi: seguitelo con Everyeye su Twitch!

La Casa di Kyoto è pronta ad aggiornare il pubblico sulle nuove produzioni in arrivo su Switch tramite un nuovo Nintendo Indie World fissato per la giornata di oggi, martedì 18 agosto.

L'appuntamento, come da tradizione, non rappresenta un Nintendo Direct tradizionale, ma uno streaming pensato appositamente per promuovere le produzioni del team di sviluppo indipendenti. La Grande N ha già confermato la durata dell'evento, che si colloca intorno ai 20 minuti circa. Purtroppo non sono stati offerti indizi in merito ai titoli presenti all'appuntamento, ma possiamo attenderci nuovi annunci e aggiornamenti su giochi indie già presentati dagli autori.



Il nuovo Nintendo Indie World prenderà il via alle ore 18:00 del fuso orario italiano e, ovviamente, la Redazione di Everyeye seguirà l'evento in diretta. Come di consueto, vi attendiamo dunque sul Canale Twitch di Everyeye, per commentare in compagnia le novità in arrivo su Nintendo Switch. La live avrà inizio alle ore 17:30, per lasciare spazio a considerazioni su aspettative e desideri prima dell'avvio dello show.



A seguire l'evento troverete Francesco "Cydonia" Cilurzo, pronto a tenervi compagnia per l'intera diretta: non mancate! Per iscriversi al Canale Twitch di Everyeye, lo ricordiamo, è sufficiente cliccare sull'apposito cuore viola. In questo modo, riceverete una pratica notifica per rammentarvi l'avvio delle live e avrete la possibilità di interagire in diretta con la Redazione.



Tra i possibili presenti al Direct dedicato al mondo Indie possiamo citare l'atteso Hollow Knight: Silksong, ma anche l'italiano Baldo o The Last Campfire, nuovo titolo degli autori di No Man's Sky. Resta inoltre ancora priva di una data di uscita la versione Nintendo Switch di Disco Elysium. Cosa sperate che sia mostrato?