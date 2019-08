Nintendo Indie World: un leak svela la lista dei giochi annunciati con Ori e SUPERHOT

Il leaker e insider NanaKarobi_NIN ha svelato su Twitter la (presunta) scaletta dei giochi che vedremo durante l'evento Nintendo Indie World alla Gamescom 2019, in programma oggi pomeriggio alle 15:00, ora italiana, e incentrato sui giochi indipendenti per Switch.

Di seguito vi proponiamo la lista completa, l'autore del leak afferma che SUPERHOT e Hotline Miami Collection saranno disponibili già da oggi su Nintendo eShop mentre Ori and the Blind Forest uscirà il 27 settembre.

Nintendo Indie World Gamescom 2019

Hotline Miami Collection

SUPERHOT

Ori and the Blind Forest (27 settembre 2019)

Eastward

Torchlight 2

Roki

Risk of Rain 2

Youropa

Skater XL

EarthNight

Munchkin Quacked Quest

Blasphemous

Close to the Sun

Cat Quest 2

Phogs

What The Golf

Kine

Freedom Finger

Dungeon Defenders Awakened

The Touryst

Spellboy

Spiritfarer

Hypercharge Unboxed

Northgard

Sparklite

Trine 4

Creature in the Well

One Finger Death Punch 2

Best Friend Forever

Ovviamente si tratta di un leak privo di conferma e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni. L'elenco include titoli come Sparklite, Trine 4 The Nightmare Prince, One Finger Death Punch 2, Freedom Finger, What The Golf, Speelboy, Cat Quest 2, Close to the Sun, Risk of Rain 2 e Torchlight 2.

Per saperne di più vi invitiamo a sintonizzarvi su Twitch alle 15:00 per seguire Nintendo Indie World 2019 in compagnia di Gabriele Carollo e Giuseppe Carrabba.