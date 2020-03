Nintendo Indie World marzo 2020: da Baldo a Exit the Gungeon, tutte le novità

Nintendo ha mandato in onda oggi un nuovo Indie World che ha presentato un’ampia gamma di titoli indie in arrivo su Nintendo Switch nel 2020, tra cui Blue Fire, Baldo, The Last Campfire, PixelJunk Eden 2 ed Exit the Gungeon.

Exit the Gungeon: in Exit the Gungeon, il seguito diretto di Enter the Gungeon, i giocatori devono risalire un dungeon traboccante di proiettili facendo affidamento su un’arma che cambia in continuazione, un appetito di bottini insaziabile e la loro fida schivata. Exit the Gungeon, un’esclusiva temporale per console, arriva su Nintendo Switch oggi stesso!

The Last Campfire: incantevoli distese ricche di persone smarrite, bizzarre creature e misteriose rovine attendono i giocatori nel loro viaggio per accendere l’ultimo falò. La magia e il mistero di The Last Campfire arriveranno su Nintendo Switch quest’estate.

Blue Fire: in Blue Fire, i giocatori partiranno per uno straordinario viaggio attraverso il desolato regno di Penumbra, alla scoperta dei segreti nascosti di questa terra dimenticata. Oltre a esplorare templi mistici e incontrare sopravvissuti, gli avventurieri dovranno anche portare a termine bizzarre missioni per ottenere oggetti preziosi. Il cupo mondo di Blue Fire arriverà su Nintendo Switch, come esclusiva temporale per console, quest’estate.

Baldo: in Baldo di NAPS Team, un RPG d’azione/avventura ricco di personaggi buffi e divertenti, i giocatori potranno immergersi in un accattivante mondo open world ricco di dungeon ed enigmi intricati. Baldo, un’esclusiva temporale per console, arriverà in anteprima su Nintendo Switch quest’estate.

I Am Dead: I Am Dead è un grazioso puzzle game d’avventura dai creatori di Hohokum e Wilmot’s Warehouse, incentrato sull’esplorazione dell’aldilà. I Am Dead, un’esclusiva temporale per console, arriverà in anteprima su Nintendo Switch quest’anno.

B.ARK: questa volta tocca a carlini, gatti, orsi e coniglietti salvare il sistema solare! I giocatori possono fare squadra con amici e parenti e mettersi ai comandi di adorabili ma potenti navicelle per affrontare orde di nemici in questo sparatutto a scorrimento orizzontale. B.ARK, un’esclusiva temporale per console, atterrerà in anteprima su Nintendo Switch a fine 2020.

Cyanide & Happiness Freakpocalypse Part 1: in questo titolo, i giocatori impersonano Coop McCarthy, che vorrebbe solo rendere il mondo un posto migliore. Il problema è che non piace a nessuno, a scuola gli va tutto storto, non c'è nessuno che voglia andare al ballo di fine anno con lui, tutti lo prendono di mira (inclusi gli insegnanti) e tutti i tuoi sforzi non fanno altro che peggiorare la situazione. Il bizzarro mondo di Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1 sbarcherà in anteprima su Nintendo Switch, come esclusiva temporale per console, quest’estate.

Summer in Mara: in Summer in Mara, ambientato in uno stupendo arcipelago tropicale, i giocatori devono prendersi cura della propria isola mentre esplorano l’oceano e scoprono la storia di Koa. Summer in Mara arriverà in anteprima su Nintendo Switch, come esclusiva temporale per console, questa primavera.

Quantum League: Quantum League è un rivoluzionario sparatutto in prima persona online basato sui paradossi temporali, in cui si fa squadra con cloni di sé stessi del passato e del futuro in frenetici scontri 1v1 o 2v2. Quantum League approderà su Nintendo Switch a fine 2020.

The Good Life: in questo titolo, i giocatori impersonano un giornalista di New York che si reca a Rainy Woods, una cittadina nella campagna inglese che ha la fama di essere il luogo più felice del mondo, per svolgere delle ricerche. Ma Rainy Woods nasconde anche un grande segreto: nelle notti di luna piena gli abitanti si trasformano in cani e gatti. The Good Life porterà il bizzarro fascino di Rainy Woods su Nintendo Switch quest’anno.

PixelJunk Eden 2: in PixelJunk Eden 2, i giocatori impersonano un Grimp, una piccola e curiosa creatura che deve raccogliere polline saltando, avvitandosi ed eliminando gli invasori, per fare rifiorire i giardini degli altri Grimp. Lungo la strada, si imbatterà in tante creature diverse e in stupendi mondi alieni da esplorare e liberare. Immersi in un'esperienza sensoriale unica, i giocatori possono lasciarsi avvolgere dalla stupenda musica di Baiyon mentre loro, il Grimp e la squisita estetica di PixelJunk Eden 2 diventano una cosa sola. PixelJunk Eden 2 sarà disponibile su Nintendo Switch quest’estate.

Faeria: con il suo tabellone vivente unico, Faeria metterà alla prova tutti gli appassionati di giochi di carte strategici. La versione per Nintendo Switch di Faeria arriverà questa primavera!



Eldest Souls: ambientato in un cupo mondo fantasy, Eldest Souls rinnova il genere soulslike combinando serie di scontri con i boss con combattimenti altamente personalizzabili. Eldest Souls arriverà su Nintendo Switch, come esclusiva temporale per console, quest’estate.

Moving Out: pensato per i fan del gioco in cooperativa, Moving Out è un simulatore di traslochi basato sulla fisica che trasforma il concetto di “coop da divano”. Da soli o con gli amici, in locale, i giocatori possono affrontare più di 50 livelli suddivisi in varie modalità. Moving Out traslocherà su Nintendo Switch il 28 aprile, ma sarà possibile preordinarlo già da oggi. Nel Nintendo eShop è possibile trovare una demo gratuita del gioco.

Sky Racket: in Sky Racket i giocatori sorvolano uno strambo e vibrante mondo armati solo di un’elegante sciarpa e di una racchetta laser, mentre affrontano orde di nemici determinati a farli schiantare al suolo. Sky Racket arriva su Nintendo Switch oggi stesso!

Oltre a quelli già citati, il video ha presentato anche altri titoli indie in arrivo quest’anno su Nintendo Switch, come Blair Witch di Bloober Team, Bounty Battle di Dark Screen Games, Dicey Dungeons di Distractionware Limited, Ghost of a Tale di SeithCG, Sky: Figli della Luce di thatgamecompany, Superliminal di Pillow Castle e Wingspan di Monster Couch.

Per tenere d’occhio questa grande quantità di promettenti giochi indie, gli utenti di Nintendo Switch possono usare la wishlist del Nintendo eShop. Inoltre, adesso è possibile gestire la wishlist anche tramite il sito Nintendo ufficiale. Maggiori informazioni su questa funzione sono disponibili qui. Con Exit the Gungeon, disponibile già oggi, e i tanti altri titoli in arrivo nel corso dell’anno, il 2020 sarà un altro anno eccezionale per i fan dei giochi indie su Nintendo Switch.