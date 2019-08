Nintendo Indie World: noto insider suggerisce l'arrivo di un nuovo gioco Xbox su Switch!

Microsoft ha in passato sorpreso il pubblico videoludico annunciando l'arrivo di Cuphead su Nintendo Switch: la produzione di MDHR era infatti originariamente approdata in esclusiva sulle piattaforme della Casa di Redmond.

A quanto pare, ben presto, potrebbe giungere un nuovo simile annuncio. A suggerirlo è un noto insider videoludico, noto sul forum di ResetEra con il nickname di ZhugeEX ed attivo su Twitter come Daniel Ahmad. Come potete verificare in calce a questa news, proprio sul social network, quest'ultimo ha pubblicato due interessanti cinguettii, dedicati all'imminente evento Indie World organizzato da Nintendo. In particolare, sostiene ZhugeEX, durante la diretta sarà annunciato l'arrivo di un nuovo gioco Microsoft/Xbox su Nintendo Switch, che andrebbe così ad unirsi a Minecraft, Cuphead e Lucky's Tale.



Ma l'insider non si ferma qui, e condivide altre interessanti previsioni. Su Twitter sottolinea infatti che l'Indie World accoglierà l'annuncio di due giochi definiti "Hot". Inoltre, prevede l'annuncio di date di pubblicazione per il 2019 di titoli quali Creature in the Well, Blasphemous, Northgard, Trine 4, One Finger Death Punch 2, Skellboy ed "alcuni altri". Inoltre, altri giochi dovrebbero ricevere l'annuncio di finestre d'uscita comprese tra 2019 e 2020.



In passato, l'insider aveva condiviso con la community videoludica diverse altre previsioni, tra cui ad esempio il nuovo reveal di un gioco terze parti in occasione dello State of Play Sony di maggio 2019. Durante l'appuntamento, in effetti, era stato effettivamente mostrato un nuovo trailer di Final Fantasy VII Remake. Nonostante ciò, vi invitiamo comunque a ricordare che stiamo parlando di rumor e dunque di informazioni non ufficiali e non confermate. Ad ogni modo, l'attesa per scoprirne l'eventuale veridicità non sarà lunga: l'Indie World è infatti fissato per lunedì 19 agosto!