Nintendo Indie World: tutti i nuovi giochi annunciati per Switch

Durante il Nintendo Indie World del 14 aprile sono stati svelati ben 21 nuovi giochi indipendenti in arrivo su Switch, tre dei quali già disponibili sull'eShop ed i restanti in arrivo prossimamente. Ecco una panoramica delle novità annunciate.

Tra i giochi presentati al Nintendo Indie World di aprile 2021 troviamo l'avventura Road 96, il sequel di Oxenfree (ecco il primo trailer di Oxenfree 2 Lost Signals), OlliOlli World (nuovo episodio del celebre gioco di skateboard arcade), il picchiaduro a scorrimento Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge basato sulla serie TV degli anni '80 e sviluppato da DotEmu, autori di Streets of Rage 4 e Wonder Boy The Dragon's Trap.

Impossibile poi non citare la selezione di titoli di Annapurna Interactive: Florence, What Remains of Edith Finch, Last Stop e Hindsight. Anche un classico come FEZ si appresta a sbarcare su Nintendo Switch nel corso del 2021, inoltre spazio a Cris Tales e al nuovo GetsuFumaDen Undying Moon di Konami. In chiusura, la presentazione di The House of the Dead Remake, riedizione del celebre sparatutto SEGA molto popolare negli anni '90 in sala giochi e su Saturn.

Le novità certamente non sono mancate e come sempre la scena indie si dimostra piuttosto prolifica su Nintendo Switch. Qual è il gioco che aspettate con maggiore interesse tra quelli presentati durante l'Indie World?