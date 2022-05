Nintendo Indie World oggi su Twitch: seguitelo in diretta con Everyeye!

Con la speranza che Hollow Knight: Silksong possa mostrarsi al Nintendo Indie World di questo pomeriggio, la Redazione di Everyeye è pronta a tenervi compagnia durante l'evento organizzato dal colosso di Kyoto.

Con l'annuncio di un nuovo Nintendo Indie World, la Grande N ha infatti dato appuntamento al pubblico per la giornata di oggi - mercoledì 11 maggio -, con tante novità dedicate al mondo degli studi di sviluppo indipendenti. La diretta prenderà il via alle ore 16:00, ma la nostra Redazione sarà pronta ad accogliervi con qualche minuto di anticipo. L'appuntamento sul Canale Twitch di Everyeye è infatti fissato per le ore 15:45.

Il nuovo Nintendo Indie World avrà una durata di circa 20 minuti, durante i quali troveranno spazio sia aggiornamenti su titoli già noti sia il reveal di giochi ancora non annunciati. Come già accennato, questa potrebbe essere davvero l'occasione giusta per tornare a vedere Hollow Knight: Silksong in azione, anche sull'onda dei recenti rumor e delle sibilline dichiarazioni di Team Cherry. Per saperne di più, ad ogni modo, basterà attendere poche ore!



Nel ricordarvi che la trasmissione prenderà il via alle ore 15:45, vi rammentiamo che per interagire in diretta con la Redazione è necessario iscriversi al Canale Twitch di Everyeye. Per farlo, è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore, vi aspettiamo!