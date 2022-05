Nintendo Indie World in programma questa settimana? L'indiscrezione

Un nuovo Nintendo Indie World potrebbe essere trasmesso questa settimana, anche se per il momento si tratta solamente di una indiscrezione priva di conferma, anche se di mezzo c'è la celebre insider Emily Rogers.

La Rogers è intervenuta su Famiboards in risposta ad un commenta di speculazione sul prossimo Nintendo Direct. Il messaggio della leaker e insider è brevissimo: "c'è qualche fan dei giochi indie qui?" facendo intuire quindi la possibilità che Nintendo trasmetta a breve uno showcase dedicato alle produzioni indipendenti.

Troppo poco ovviamente per avere certezze, c'è da dire però che l'ultima volta che la Rogers ha accennato ad un Indie Showcase lo scorso mese di dicembre, l'evento è stato annunciato poco dopo. Anche in questo caso quindi potrebbe accedere lo stesso, e il messaggio di Emily è in realtà un vero e proprio leak che svela i piani di Nintendo a breve termine?

Se un Indie Direct Showcase verrà trasmesso questa settimana, probabilmente l'annuncio arriverà nel giro di pochissimi giorni, magari già tra oggi e domani. Non ci resta che aspettare per saperne di più, certo è che non appena si parla di Indie Direct il nome di Hollow Knight Silksong viene subito in mente... che sia la volta buona per scoprire la data di uscita del gioco?