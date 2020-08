Nintendo Indie World: da Raji a Bear and Breakfast, tutti i giochi Switch presentati

Durante il Nintendo Indie World Showcase di oggi 18 agosto, la casa di Kyoto ha mostrato una vasta gamma di giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch nel corso di quest'anno e nel 2021.

Vi abbiamo già parlato in separata sede di Hades, Subnautica e Subnautica Below Zero, Torchlight 3, Spiritfarer, Untitled Goose Game ed Evergate, ma gli annunci non si sono affatto fermati qui. Ecco a voi tutti gli altri giochi mostrati durante Indie World!

Hypnospace Outlaw di Tendershoot, Mike Lasch, ThatWhichIs Media e Xalavier Nelson Jr. e No More Robots: in questo simulatore di Internet degli anni ’90, i giocatori devono scandagliare un vasto numero di siti web, aggiungere utilissime informazioni sui loro desktop, schivare virus informatici e dare la caccia a nemici virtuali come membri dell’Hypnospace Patrol Department. Hypnospace Outlaw arriverà su Nintendo Switch il 27 agosto, ma è preordinabile già da oggi nel Nintendo eShop. Sempre da oggi è anche possibile scaricare una versione demo del gioco.

Garden Story di Picogram e Rose City Games: Garden Story invita i giocatori a immergersi in un mondo pittoresco, dove dovranno ricostruire la comunità di Grove nei panni di Concord, il suo nuovo guardiano. Mentre attraversano una coloratissima isola per impedire che marcisca, gli utenti potranno fare nuove amicizie, riparare gli edifici e ricostruire la loro casa. Garden Story germoglierà su Nintendo Switch nel 2021.

Takeshi e Hiroshi di Oink Games Inc.: i mondi dell'animazione stop-motion e degli RPG si uniscono in Takeshi e Hiroshi. Nei panni di Takeshi, un quattordicenne che sogna di diventare un designer di videogiochi, i giocatori devono intrattenere il loro fratellino Hiroshi con l'ultimo capitolo del loro gioco. Takeshi deve improvvisare: anche se il suo obiettivo è insegnare a Hiroshi come affrontare le sfide, non vuole che perda. Takeshi e Hiroshi arriva su Nintendo Switch quest'oggi.

Raji: An Ancient Epic di Nodding Heads Games e Super.com: questa appassionante avventura di Nodding Head Games, con sede nella città di Pune, in India, è ambientata nell'antica India e trae la sua ispirazione dalle mitologie indù e balinese. Una giovane, scelta dagli dei, si oppone ai demoni che hanno invaso il regno degli umani. La sua missione: salvare il fratello minore e affrontare il potente signore dei demoni. Per avere successo, i giocatori dovranno padroneggiare armi divine e farsi strada tra gli ostacoli a colpi di acrobazie. Raji: An Ancient Epic sarà disponibile da oggi su Nintendo Switch come esclusiva temporale per console.

Bear and Breakfast di Gummy Cat Studio e Armor Games Studios: Bear and Breakfast è una rilassante avventura gestionale in cui i giocatori impersonano Hank, un placido orso che vuole trasformare una baracca abbandonata in un Bed and Breakfast di successo. Ma mentre i clienti si moltiplicano, lo stesso avviene per i misteri della foresta, e ben presto Hank si ritroverà a doverli affrontare. Bear and Breakfast combina esplorazione, costruzione e gestione di risorse con personalizzazione e missioni secondarie. Sarà disponibile su Nintendo Switch nel 2021, come esclusiva temporale per console.

A Short Hike di Adam Robinson-Yu e Whippoorwill: in A Short Hike, i giocatori possono esplorare i pacifici paesaggi montani dell'Hawk Peak Provincial Park, camminando, arrampicandosi e persino librandosi in aria. A Short Hike è un gioco in cui ognuno può procedere al suo ritmo, scegliendo un percorso per vedere dove porta. Lungo la strada, i giocatori incontreranno altri escursionisti, scopriranno tesori nascosti e potranno godersi la bellezza dei panorami che li circondando. A Short Hike sarà disponibile da oggi su Nintendo Switch, come esclusiva temporale per console.

Card Shark di Nerial e Devolver Digital: Card Shark è un'elegante avventura ambientata nella Francia del XVIII secolo in cui i giocatori si fanno strada barando alle carte. Mentre passano da un tavolo all'altro, dovranno costruirsi un repertorio di trucchi e gestire oculatamente i loro profitti, perché la posta in gioco si fa sempre più alta. Card Shark arriverà su Nintendo Switch nel 2021.

Manifold Garden di William Chyr Studio LLC: ambientato in uno stupendo mondo ricco di rompicapi, Manifold Garden è un gioco che riscrive le leggi della fisica. La geometria si ripete all'infinito in tutte le direzioni e, cadendo, i giocatori torneranno dove avevano iniziato. Per procedere, devono manipolare la gravità e cambiare la loro prospettiva. Manifold Garden arriva su Nintendo Switch quest'oggi.

Oltre ai titoli elencati qui sopra, nel 2020 e 2021 faranno il loro debutto su Nintendo Switch anche INMOST di Hidden Layer Games e Chucklefish, in arrivo il 21 agosto, The Red Lantern di Timberline Studios e She Dreams Elsewhere di Studio Zevere, che saranno entrambi disponibili prossimamente.

Inoltre, quest’oggi nel Nintendo eShop hanno inizio i Saldi Indie World, con sconti fino al 65% su una selezione di titoli indipendenti, inclusi Ori and the Blind Forest, Exit the Gungeon, Streets of Rage 4 e molti altri. I saldi avranno inizio oggi e si concluderanno il 30 agosto. L’elenco completo dei giochi in saldo è disponibile sul portale Indie World.