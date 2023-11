Nintendo Indie World: lo seguiamo dalle 18:00 in diretta su Twitch

A sorpresa nelle scorse ore, Nintendo ha annunciato un nuovo Indie World, showcase dedicato al mondo dei giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch. L'evento digitale è in programma oggi alle 18:00 ora italiana, lo seguiamo in diretta su Twitch con pre e post show.

Appuntamento dalle 17:30/17:45 sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire insieme il Nintendo Indie World del 14 novembre, l'evento durerà circa 20 minuti si concentrerà come detto sulle produzioni indipendenti mentre non ci sarà spazio per i grandi AAA Nintendo o di terze parti, come da tradizione per l'Indie World.

Chiaramente, in molti sperano di poter rivedere in azione Hollow Knight Silksong, scomparso dai radar da molti anni, un lancio nel 2023 sembra assolutamente impossibile (a meno di uno shadow drop a sorpresa senza annunci preventivi) ma un debutto nel corso del 2024 è sicuramente auspicabile.

Outer Wilds dovrebbe essere della partita in quanto la versione per Nintendo Switch è stata leakata nelle scorse ore, seppur mai confermata dal publisher. Non ci resta che attendere le 18:00 per saperne di più, ricordatevi che dopo la fine dell'evento resteremo connessi per commentare a caldo gli annunci del Nintendo Indie World del 14 novembre 2023. Fateci sapere che cosa vi aspettate nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.