Nintendo Indie World: seguite l'evento con noi sul canale Twitch di Everyeye

Nel corso della giornata di domani, 19 agosto 2019, inizierà ufficialmente la GamesCom 2019 e, come al solito, la redazione di Everyeye.it sarà sul posto per provare tutte le novità e seguire in diretta le varie conferenze, tra le quali troviamo anche il Nintendo Indie World.

Se volete quindi scoprire tutti i nuovi annunci in arrivo da parte della Grande N, vi invitiamo a sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye alle ore 15:00, quando partirà il commento in diretta dell'evento. Stando ai recenti rumor, tra i possibili titoli mostrati dovrebbe esserci la versione Switch di Superhot e un nuovo titolo Xbox in arrivo sulla console ibrida Nintendo.

Vi ricordiamo che quello dedicato ai titoli indipendenti in arrivo su Switch non sarà l'unico evento della fiera e, tra i più attesi, c'è sicuramente quello Xbox durante il quale verranno mostrati Gears 5, Ghost Recon Breakpoint e un nuovo trailer in CG di Destiny 2 Shadowkeep.