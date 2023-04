Nintendo Indie World Showcase di aprile 2023, riassunto: tutti i giochi mostrati

Come promesso, il nuovo Nintendo Indie World Showcase di aprile 2023 è andato in onda e ci ha permesso di dare uno sguardo a diverse produzioni della scena indipendente in arrivo nei prossimi mesi.

Il livestream si apre prima con il poetico Mineko's Night Market, confermato in uscita per il 26 settembre 2023, e subito dopo con My Time at Sandrock, seguito di My Time at Portia che offrirà ai giocatori un mix di RPG, avventura e sim-life. Se invece il vostro sogno è sempre stato quello di gestire un ristorante, PlateUP! è allora il gioco che fa al caso vostro, mentre se amate i gatti allora Quilts and Cats of Calico soddisferà le vostre esigenze.

Rift of the NecroDancer è stato mostrato all'Indie World Showcase e si è rivelato uno dei giochi più interessanti mostrati durante la trasmissioni: lo spin-off di Crypt of the NecroDancer si da al Rhythm Game in stile Guitar Hero per una giocabilità che si promette esplosiva. Spazio poi ad alcuni DLC in arrivo come A Little to the Left Cupboard & Drawers, Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzler's Pack e Cult of the Lamb Relics of the Old Faith Update, per poi passare ad Animal Well, avventura in pixel art in arrivo il prossimo inverno ed ambientata in un mondo pieno di curiose creature con cui interagire.

E' poi il turno di Crime o'Clock, per poi passare ad un'intrigante annuncio: Teslagrad 2 e Teslagrad Remastered sono entrambi disponibili da oggi per il download. Dopo aver visto in azione il particolare Shadows Over Loathing, ambientato nello stesso universo di West of the Loathing e già disponibile da oggi in formato digitale, finalmente Blasphemous 2 si mostra in azione in un video gameplay che conferma l'uscita del gioco nel corso dell'estate 2023.

Oxenfree II Lost Signals arriva alla fine dell'evento con la conferma che il gioco sarà disponibile a partire dal 12 luglio 2023, con il Nintendo Indie World Showcase che si chiude con una panoramica generale delle produzioni in arrivo da qui e fino al 2024.