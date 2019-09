Nintendo Indie World Summit: terza edizione a Milano il 25 settembre

Nintendo, in collaborazione con AESVI, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, presenta il terzo Indie World Summit, una serie di eventi e tavole rotonde dedicate ai giochi indipendenti sviluppati per Switch.

Il nuovo appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, si inserisce all’interno del programma del Fuori Milan Games Week, il carosello di eventi che precedono Milan Games Week powered by TIM, la manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi che aprirà le porte a tutti gli appassionati dal 27 al 29 settembre a Fiera Milano Rho. Il terzo Indie World Summit, che si svolgerà a Milano presso ZONA K (Via Spalato, 11) mercoledì 25 settembre dalle ore 15:00, vedrà un confronto tra alcuni dei rappresentanti dei principali studi di sviluppo made in Italy.

A due anni dall’uscita di Nintendo Switch, la libreria della console di casa Nintendo si è allargata in modo esponenziale anche grazie al supporto degli sviluppatori indipendenti. La natura ibrida della console la rende infatti ideale per queste perle di gameplay, che spesso si sposano alla perfezione con la caratteristica di portabilità di Switch. Anche l’Italia, all’interno del panorama europeo e mondiale, non ha nulla da invidiare ai colleghi stranieri in termini di produttività e qualità.

Il tavolo di discussione vedrà la partecipazione, oltre che di Nintendo, degli studi Storm in a Teacup, Forge Reply, Tiny Bull Studios e Gamera Interactive, rispettivamente autori di successi come Close to the Sun, Joe Dever’s Lone Wolf, Omen Exitio: Plague e Unit 4. Il confronto tra le parti sarà moderato da Luca Tremolada, giornalista de Il Sole 24 Ore e responsabile del canale Tecnologia online, dove si occupa di tutte le novità legate al mercato videoludico.