Nintendo Indie World: svelata la durata della conferenza Gamescom 2019

Sarà Nintendo ad aprire le danze della Gamescom 2019 con uno showcase incentrato sui giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch. Il live Nintendo Indie World sarà trasmesso oggi pomeriggio alle 15:00, ora italiana, ma quanto durerà la trasmissione?

Secondo un leak emerso dal forum di ResetERA, Nintendo Indie World durerà circa 20 minuti, minutaggio standard per le trasmissioni che ricalcano il format del Nintendo Direct. Durante la trasmissione dovremmo assistere all'annuncio di numerosi giochi indie in arrivo su Switch, tra cui SUPERHOT, Hotline Miami Collection e un gioco della lineup Microsoft. Quest'ultimo, stando a vari rumor, dovrebbe essere Ori and the Blind Forest, che andrebbe così ad aggiungersi a Cuphead (uscito lo scorso mese di aprile) e Super Lucky's Tale, in arrivo a ottobre. E' certo in ogni caso che assisteremo a nuovi annunci per Nintendo Switch, quasi tutti di alta caratura secondo quanto riportato da vari insider e leaker nelle scorse ore.

Per saperne di più non vi resta che sintonizzarvi alle 15:00 di oggi pomeriggio sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire insieme a noi l'evento Nintendo Indie World Gamescom 2019, lo show sarà commentato in diretta da Gabriele Carollo e Giuseppe Carrabba, al termine dell'evento seguiranno chiacchiere in libertà e pareri su quanto mostrato da Nintendo.