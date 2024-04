Nintendo Indie World: tante sorprese per Switch, ma... che fine ha fatto Silksong?

Come da tradizione per l'ormai consolidato format dei Direct 'nintendiani' con le World Premiere sui videogiochi Indie in arrivo su Switch, il nuovo evento mediatico organizzato dalla casa di Kyoto per il 17 aprile è stato davvero ricco di sorprese e annunci... ma ancora niente Silksong!

A indorare l'amara pillola per la mancata partecipazione di Team Cherry e dell'attesissimo sequel di Hollow Knight alla kermesse digitale approntata dalla Grande N ci hanno pensato i tanti attori della scena 'underground' che hanno presenziato al Nintendo Indie World di aprile.

L'apertura dello show digitale è stata affidata ai mici dell'avventura free roaming Little Kitty Big City, un'esperienza interattiva incentrata sulle gesta compiute da un gatto nero desideroso di esplorare ogni angolo di una metropoli a tinte pastello piena di misteri da svelare e di animali randagi con cui fare amicizia.

Il team WayForward ha proseguito il valzer degli annunci con Yars Rising, un action adventure 'vecchia scuola' con protagonista Emi Kimura, un'hacker del futuro impegnata a scardinare le trame oscure della società QoTech combattendo le schiere di robot di questa malvagia multinazionale hi-tech. Il festival degli annunci è continuato all'ombra del gigante gassoso Giove con la sorpresa dell'arrivo del GDR open world Europa su Nintendo Switch, con tanto di Demo gratuita già disponibile da oggi mercoledì 17 aprile su eShop.

Decisamente meno 'allegre' sono invece le atmosfere che caratterizzano l'ultimo trailer di Lorelei and the Laser Eye: il puzzle adventure a tinte oscure arriverà il 15 maggio su PC (Steam) e in esclusiva console proprio su Nintendo Switch. A luglio, invece, sarà il turno di TMNT Splintered Fate, l'action roguelike già disponibile dallo scorso anno su Apple Arcade e previsto in uscita su Switch per questa estate, con tutto il carico di emozioni e divertimento promessoci dal quartetto di Tartarughe Ninja composto da Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello.

Nel corso del Nintendo Indie World c'è stato anche l'annuncio di Steamworld Heist 2: il sequel dell'apprezzata avventura targata Thunderful e ambientata nell'universo di SteamWorld arriverà ad agosto su Switch, esattamente come l'action ruolistico Cat Quest III.

