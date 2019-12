Nintendo Indie World: tutti i titoli indipendenti in arrivo su Switch fino al 2020

Con una nuova presentazione Indie World, Nintendo ha mostrato in anteprima una selezione di giochi in arrivo su Nintendo Switch nel 2020 prodotti da sviluppatori indipendenti di tutto il mondo, inclusi due titoli che saranno disponibili a partire da oggi.

Tra gli annunci del video spiccano Axiom Verge 2, il seguito di quell’Axiom Verge che ha saputo stregare la critica, Sports Story, dai creatori dell’apprezzata esclusiva per Nintendo Switch Golf Story, e il picchiaduro a ispirazione rétro Streets of Rage 4. The Talos Principle: Deluxe Edition e Dauntless, entrambi disponibili da oggi, completano lo straordinario catalogo 2019 di giochi indie per Nintendo Switch. L’Indie World di oggi ha presentato i seguenti titoli:

Axiom Verge 2 di Thomas Happ Games: scopri le origini dell’universo di Axiom Verge in questo attesissimo seguito. Axiom Verge 2 arriverà su Nintendo Switch nell’autunno 2020

Sports Story di Sidebar Games: i creatori di Golf Story presentano una nuova avventura tutta a base di golf, tennis, labirinti, spionaggio e minigiochi in cui potrai farti tanti amici e nemici. Sports Story sbarcherà in esclusiva su Nintendo Switch a metà 2020.

Dauntless di Phoenix Labs: unisciti a milioni di giocatori in Dauntless, un RPG d’azione online in cui dovrai dare la caccia a terrificanti mostri chiamati Behemoth insieme agli amici e a giocatori di tutto il mondo. La versione per Nintendo Switch di Dauntless, disponibile da oggi, include due set di personalizzazione esclusivi, Asso dei cieli e Cielacciaio, con skin per tutti e sette i tipi di armi di Dauntless e un’elegante armatura.

The Talos Principle: Deluxe Edition di Croteam: incaricati di risolvere una serie di più di 120 complessi rompicapi, i giocatori dovranno sfuggire a droni, manipolare raggi laser e controllare il tempo per dimostrare il loro valore. The Talos Principle: Deluxe Edition sarà disponibile su Nintendo Switch a partire da oggi!

The Survivalists di Team17: The Survivalists combina crafting, creazione di basi e sopravvivenza, insieme a qualche sorpresa, per dare vita a una nuova avventura ambientata nell’universo di Escapists. Inoltre, su Nintendo Switch fino a quattro giocatori potranno giocare insieme in wireless locale e online. The Survivalists approderà su Nintendo Switch nel 2020.

Streets of Rage 4 di Dotemu: Streets of Rage 4 espande il gameplay della celebre trilogia di picchiaduro Streets of Rage con nuove meccaniche, una storia inedita e livelli invasi da pericolosi criminali. Streets of Rage 4 debutterà su Nintendo Switch nella prima metà del 2020.

Gleamlight di D3PUBLISHER: ambientato in un mondo fatto di vetro colorato, questo gioco unico sviluppato dai creatori di Bloodstained: Ritual of the Night vede i giocatori assumere il ruolo di una spada in una storia al contempo terrificante e commovente. Gleamlight arriva su Nintendo Switch a inizio 2020.

SkateBIRD di Glass Bottom Games: che stiano eseguendo un grind su una cannuccia o un kickflip sopra una graffetta in uno skate-park tenuto insieme dal nastro adesivo, i pennuti di SkateBIRD sono semplicemente adorabili! SkateBIRD sarà disponibile su Nintendo Switch a fine 2020.

Bake 'n Switch di Streamline Media Group: in questo picchiaduro cooperativo tutto a base di cibo, fino a quattro giocatori uniscono le forze per colpire, mescolare e cuocere dei piccoli impasti prima che scada il tempo. Bake 'n Switch per Nintendo Switch sarà cotto a puntino nell'estate 2020.

SuperMash di Digital Continue: SuperMash, una lettera d'amore alla cultura videoludica, è ambientato in un negozio di videogiochi in cui un fratello e una sorella scoprono una misteriosa console, capace di mescolare tanti generi di gioco diversi per creare un'esperienza sempre nuova. SuperMash arriverà su Nintendo Switch a maggio 2020.

Sail Forth di The Quantum Astrophysicists Guild: niente batte un'avventura marina in cui l'azione navale si combina con l'esplorazione. In Sail Forth, tutta la mappa è generata proceduralmente, con isole da esplorare, missioni da intraprendere, marinai da salvare e pirati da depredare. Sail Forth approderà su Nintendo Switch nel 2020.

Murder by Numbers di Mediatonic: da studi televisivi a eleganti cerimonie di premiazione, i giocatori dovranno sbrogliare una matassa di complotti, inganni e, naturalmente, omicidi misteriosi arrivando alla verità un pixel per volta. Murder by Numbers include una colonna sonora composta da Masakazu Sugimori, autore delle musiche di Phoenix Wright: Ace Attorney e Viewtiful Joe, e arriverà come esclusiva temporale per Nintendo Switch a inizio 2020.

Liberated di Atomic Wolf: Liberated abbina l'estetica del cyberpunk e lo stile delle graphic novel all'interattività e all'azione di un gioco per creare un'esperienza totalizzante. Passando da una pagina all'altra, con un'azione a scorrimento laterale o a piattaforme, i giocatori dovranno analizzare le vicende del gioco da diversi punti di vista per arrivare alla verità. Liberated arriverà come esclusiva temporale per Nintendo Switch nel 2020.

Boyfriend Dungeon di Kitfox Games: in questo mash-up fra simulazione d'incontri ed esplorazione di sotterranei, i giocatori creeranno ricordi indimenticabili con i loro amori e ne useranno gli stili di combattimento individuali per eliminare i mostri e scoprire i segreti dei sotterranei. Boyfriend Dungeon arriverà su Nintendo Switch nel 2020.

Dreamscaper di Afterburner Studios: a volte, è necessario affrontare le difficoltà a muso duro... Anche se significa lottare contro la depressione che erode il subconscio di una ragazza. Dreamscaper combina elementi di picchiaduro, sparatutto ed esplorazione di sotterranei, e la sua versione per console arriverà prima su Nintendo Switch come esclusiva temporale a inizio 2020.

Oddworld: Stranger's Wrath di Oddworld Inhabitants: in questa classica avventura d'azione, i giocatori useranno la balestra di Stranger che spara proiettili viventi, da roditori a insetti. La versione definitiva di questo classico può contare su comandi FPS migliorati e mira con giroscopio e arriverà su Nintendo Switch a gennaio 2020. I preordini aprono già oggi.

In cima alla notizia trovate la replica integrale della trasmissione.