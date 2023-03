Nintendo ha iniziato a spedire i Dev Kit di Switch 2 agli sviluppatori? Sembra di sì

Secondo varie fonti, Nintendo avrebbe iniziato a distribuire i Dev Kit della sua nuova console agli sviluppatori, in questo momento dunque alcuni studi non meglio identificati sarebbe in possesso di un kit di sviluppo di Switch 2.

Al momento è difficile verificare l'attendibilità di queste voci, gli sviluppatori non possono assolutamente confermare nulla in quanto l'invio dei Dev Kit è soggetto all'accettazione di numerose clausole contrattuali la cui violazione comporta pene molto severe, sia economiche sia dal punto di vista legale.

Non è escluso però che qualcosa di più concreto possa effettivamente trapelate come già accaduto in passato, al momento però tutto tace e quanto riportato deve essere preso con le dovute precauzioni. Nintendo avrebbe scartato l'idea di una Switch PRO per dedicarsi allo sviluppo di un nuovo hardware, il colosso di Kyoto avrebbe già iniziato le trattative per la produzione di Switch 2 con le principali aziende cinesi impegnate nella produzione di console e dispositivi elettronici.

Nintendo Switch 2 potrebbe essere annunciata entro la fine del 2023, questo è quanto sostengono alcuni insider e giornalisti, un lancio quest'anno è assolutamente escluso ma chissà che in autunno non possa arrivare un teaser che rimandi poi al 2024 per l'arrivo di novità concrete sulla nuova console Nintendo.