Nintendo è interessata ad NFT e metaversi: 'Settore che ha del potenziale'

Nonostante il forte scetticismo dei giocatori verso tali tecnologie, NFT, blockchain e metaversi stanno attirando sempre di più l'attenzione dei colossi dell'industria videoludica e il trend sembra al momento in continua crescita, seppur ancora nelle sue fasi iniziali.

Compagnie come Electronic Arts, Square-Enix e Ubisoft (che ha già dato vita al suo programma Ubisoft Quartz incentrato proprio sugli NFT) hanno manifestato il proprio parere sulle nuove tecnologie emergenti, e adesso al coro si aggiunge un'ulteriore voce estremamente prestigiosa: anche Nintendo, infatti, conferma il proprio interesse verso NFT e metaversi, pur riconoscendo quanto sia necessario trovare il giusto modo per renderli effettivamente interessanti agli occhi degli utenti.

Durante un Q&A in seguito alla pubblicazioni dei suoi ultimi risultati finanziari, i dirigenti della casa di Kyoto hanno confermato di "essere interessati a quest'area, crediamo ci sia del potenziale in questo settore", aggiungendo però che "ci chiediamo che tipo di soddisfazioni potremmo regalare con questo settore e per il momento è complicato dare una risposta". Stando a quanto dichiarato, quindi, sembra che difficilmente vedremo tali tecnologie all'interno dei giochi firmati dalla Grande N in tempi brevi, ma in futuro dopo un'attenta analisi la compagnia potrebbe anche cambiare il proprio approccio.

Per il momento solo 18 NFT di Ghost Recon Breakpoint sono stati venduti tramite il programma Ubisoft Quartz, ma siamo ancora agli inizi e la situazione è in continuo divenire. Per maggiori approfondimenti sul tema, non perdetevi il nostro speciale sul gaming su blockchain, dove approfondiamo le questioni relative a NFT, metaversi e play to earn.