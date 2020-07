Nintendo interessata a nuovi mercati? Non più solo videogiochi

Nintendo ha da poco pubblicato il suo rapporto finanziario annuale che, oltre ai valori economici, contiene dettagli interessanti riguardanti i piani futuri dell'azienda, che potrebbero non riguardare soltanto i videogiochi.

Spulciando il documento infatti è emerso come il colosso giapponese sia intenzionato ad espandersi anche al di fuori del mondo video ludico. Il rapporto finanziario specifica come questa volontà sarebbe in parte dettata dall'instabilità dell'industria dei videogiochi attuale, che ha portato l'azienda a voler rendere disponibili le sue esperienze ad un utenza più vasta, una scelta in linea con l'eccentricità della compagnia giapponese.

"la compagnia sta cercando nuove modalità di distribuire il suo intrattenimento ad una gamma più vasta di consumatori, riconoscendo le proprie proprietà intellettuali come punto di forza (inclusi personaggi e mondi provenienti dai videogiochi Nintendo), in aggiunta allo sviluppo di prodotti con integrazioni hardware-software" recita il documento.

L'obbiettivo finale di Nintendo sembra essere quello di creare nuove forme di intrattenimento mantenendo una solida struttura di business alla base, il tutto sempre mantenendo lo stile che la compagnia ha consolidato negli anni. Non è chiaro cosa queste nuove forme di intrattenimento siano nello specifico, ma l'innovazione nel settore del gaming che la fortunatissima Nintendo ha sempre portato in passato lascia ben sperare. Ci possiamo quindi aspettare che i personaggi di casa Nintendo appariranno più spesso al di fuori delle loro case digitali? Soltanto il tempo ci darà le risposte.