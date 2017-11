Nintendo Italia cerca nuovi volti per la campagna pubblicitaria online di Switch

sta cercando nuovi volti per le prossime campagna pubblicitarie online di Switch! Invia una foto entro il 26 novembre e potresti essere scelto, insieme ai tuoi amici, per comparire nelle future pubblicità di

Partecipare è semplice:

Scatta una foto mentre giochi con Nintendo Switch in compagnia, magari un una situazione diverente oppurei n un luogo poco comune...

Invia la foto come messaggio privato sulla pagina Facebook di Nintendo Switch, indicando anche l'eventuale nicknam da utilizzare in caso la foto venisse selezionata

Gli autori delle foto ritenute più belle, divertenti e originali verranno ricontattati da Nintendo Italia. Dai libero sfogo alla fantasia: una sessione multiplayer di Mario Kart 8 Deluxe, una partita a FIFA 18 prima di entrare agli allenamenti di calcio, una partita a Super Mario Odyssey in aereo o sul treno... qualsiasi occasione è buona per giocare con Nintendo Switch in compagnia degli amici!