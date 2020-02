Nintendo e Iwata: Sakurai racconta il suo primo incontro con lo storico Presidente

Nel 2015, l'universo Nintendo ha salutato per l'ultima volta il compianto Satoru Iwata, iconico ed amato Presidente della Casa di Kyoto, rimasto alla guida del colosso videoludico per circa tredici anni.

Mai dimenticato, il dirigente è stato protagonista di un'intervista concessa da Masahiro Sakurai, director di Super Smash Bros Ultimate, e resa pubblica di recente. Al suo interno, il noto volto Nintendo ha condiviso il ricordo del suo primo incontro con Iwata, risalente al periodo in cui il futuro Presidente della Casa di Kyoto rivestiva il ruolo di direttore del team di HAL Laboratory.

L'occasione era nientemeno che un colloquio di lavoro, grazie al quale Sakurai sperava di poter entrare nei team Nintendo. "Credo che avessi diciott'anni, - ha raccontato Sakurai - e quello che mi aveva colpito maggiormente di lui era il suo sorriso. [...] non era un sorriso ipocrita, e mi domandai se tutti fossero come lui all'interno dell'azienda". In quell'occasione, Iwata intervenne in aiuto del futuro membro della Grande N. Un imprevisto tecnico gli aveva infatti reso impossibile accedere al documento contente il proprio CV, ma Iwata utilizzò un proprio software per risolvere il problema. "[...] mi ha meravigliato, - ricorda Sakurai - perché poche persone lo avrebbero fatto all'epoca".



Recentemente, Sakurai ha inoltre raccontato di come il suo impegno nella realizzazione di Super Smash Bros Ultimate sia un omaggio a Iwata.