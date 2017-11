Nintendo e Kellogg's insieme per i cereali di Super Mario Odyssey?

Secondo alcuni rumor,starebbero per lanciare sul mercato i cereali di: i cereali in questione avranno la forma di funghi 1-UP e altri simboli iconici dell'universo di Mario, ma a destare interesse è in particolar modo la confezione...

Questa infatti dovrebbe contenere una speciale Carta Amiibo da utilizzare nel gioco per sbloccare contenuti aggiuntivi non meglio precisati. Al momento non ci sono conferme in merito e non sappiamo se effettivamente Nintendo e Kellogg's abbiano in programma di lanciare i cereali di Super Mario ma data la rinnovata popolarità del personaggio questa sembra essere una possibilità decisamente concreta.

Restiamo in attesa di saperne di più o di eventuali conferme o smentite a quello che, per il momento, è solamente un rumor...