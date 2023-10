Nintendo, Kyoto è la terra della Grande N: inaugurazione di un nuovo Store ad ottobre

Passate alcune settimane da quando Nintendo ha detto no alle acquisizioni e sì alle collaborazioni, a seguito delle recenti parole del presidente Furukawa, la Grande N ha ufficializzato una novità molto importante per i propri fan giapponesi: Nintendo Japan inaugurerà un nuovo Nintendo Store nel corso dei prossimi giorni di ottobre.

Stando alle informazioni reperibili presso il sito dell'azienda, infatti, possiamo leggere che "il negozio ufficiale Nintendo Kyoto sarà inaugurato martedì 17 ottobre al 7° piano del Kyoto Takashimaya S.C". Si tratta del terzo store ufficiale della compagnia, che segue a ruota quanto fatto precedentemente con Nintendo Tokyo e Nintendo Osaka. Pronti a comprare i vostri giochi e prodotti preferiti del merchandise Nintendo?

A distanza di poco meno di un anno dall'apertura del Super Nintendo World ad Hollywood, le attività fisiche della Grande N aumentano sempre più, offrendo così più luoghi ai propri fan per vivere a pieno ciò che il brand di Nintendo ha loro da offrire. "All'apertura di 'Nintendo Kyoto' saranno disponibili anche nuovi prodotti, tra cui articoli esclusivi di Kyoto". L'evento di inaugurazione del locale sarà svolto in pompa magna, con un totale di duemila persone invitate sul posto per poter assistere all'apertura del terzo negozio fisico di Nintendo.