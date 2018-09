Nintendo Labo, 7 giorni e Destiny 2: I Rinnegati in diretta su Twitch domani 20 settembre

Per domani 20 settembre Everyeye Live ha preparato un palinsesto incredibilmente ricco di appuntamenti, che sapranno accontentare qualsiasi tipo di giocatore.

Si comincia alle ore 15:00 con il nostro Francesco Serino che proseguirà l'assemblaggio del Kit Veicoli di Nintendo Labo. Alle ore 16:00 ci sarà un Q&A Tech mentre alle 19:00 toccherà nuovamente a Il Green, con la sua seconda live dedicata a FIFA 19. Alle ore 20:00 andrà in onda 7 Giorni: Il Rotocalco Videoludico, durante il quale la redazione vi aggiornerà su tutte le principali notizie della settimana. Chiuderà in bellezza la giornata GiornoGaming, che a partire dalle ore 21:00 giocherà a Destiny 2: I Rinnegati.

Tutte le trasmissioni andranno in onda, come di consueto, sul canale Twitch di Everyeye.