Nintendo Labo è andato bene ma le aspettative erano alte, parla Reggie Fils-Aime

Nintendo Labo è uscito nel 2018 ed è stato accolto positivamente a livello internazionale, senza però diventare un blockbuster assoluto. Un rimpianto per Nintendo e per lo stesso Reggie Fils-Aime, che ha parlato della vicenda in una recente intervista pubblicata su CNET.

"Pensavo che Labo sarebbe diventato un blockbuster, vedevamo un grande potenziale nelle scuole, come strumento didattico. Ha performato bene a livello internazionale ma non ha soddisfatto le aspettative di Nintendo."

L'ex CEO di Nintendo of America continua poi specificando come le esperienze virtuali di Nintendo Labo erano "diverse da tutto il resto" e questo veniva visto dall'azienda come un punto a favore del software, un modo per incuriosire il pubblico conquistando non solo i videogiocatori ma anche il settore della didattica, con Labo pensato come strumento di sviluppo delle attività logiche e motorie dei giovanissimi.

Dopo primi set usciti nel 2018, il supporto a Nintendo Labo si è interrotto l'anno successivo, Nintendo ha comunque continuato a proporre software didattici come Laboratorio di Videogiochi, tuttavia non connesso direttamente all'esperienza Labo. Reggie si è detto dispiaciuto ma comunque convinto che Nintendo non trascurerà questo segmento continuando a proporre contenuti ludici e didattici pensati come strumenti educativi per le scuole o per i ragazzi con difficoltà motorie o di apprendimento.