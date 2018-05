Nintendo Labo: arriva il primo kit third party, una chitarra di cartone

Nintendo Labo è disponibile in Europa dal 27 aprile, accompagnato dai primi due kit ufficiali (Assortito e Robot). In Giappone, tuttavia, è già stato messo in vendita il primo kit third party: stiamo parlando di Switch Guitar, un kit che permette di costruire una chitarra di cartone.

Come segnalato da Nintendo Life, il kit in questione è stato messo in vendita su ndshop.jp al prezzo di 1.990 yen (circa 15 euro), permettendo agli utenti Switch di trasformare la propria console in una chitarra di cartone. Al momento il kit è disponibile soltanto in Giappone, e non sappiamo se verrà commercializzato anche in Occidente.

Considerando la versatilità di Nintendo Labo, tuttavia, non ci meraviglierebbe vedere altri kit di terze parti in futuro, a maggior ragione se la nuova esperienza interattiva creata dalla grande N dovesse rivelarsi un successo commerciale. Analizzando i dati di vendita attuali, Nintendo Labo è riuscito a piazzarsi in cima alla classifica di Media Create, davanti a God of War, riuscendo però a vendere soltanto il 30% delle scorte iniziali distribuite in Giappone.

In calce alla notizia potete guardare alcune immagini del kit Switch Guitar, che al momento ricordiamo essere disponibile solo nel paese del Sol Levante. Vi farebbe piacere se venisse commercializzato anche da noi?