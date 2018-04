Nintendo Labo: ascoltiamo le prime cover musicali composte con il pianoforte di cartone

Il pianoforte è uno dei tanti strumenti musicali a cui potremo dar vita con Nintendo Labo, il modello per lo strumento è incluso nel Kit Assortito e numerosi giocatori si sono già cimentati nella realizzazione di cover musicali con il piano di cartone, come dimostrano i video comparsi su Twitter e YouTube.

Come segnalato da Polygon, la selezione di cover è piuttosto vasta e include colonne sonore di giochi come Pokemon Rosso e Kingdom Hearts, sigle di anime popolari come Neon Genesis Evangelion e Dragon Ball, brani di musica classica e canzoni pop come Billie Jean di Michael Jackson, solamente per fare alcuni esempi.

E' probabile che con l'arrivo di Labo nei negozi le opere musicali suonate con il pianoforte e con gli altri strumenti di cartone siano destinate ad invadere rapidamente le bacheche dei principali social network. Nintendo Labo sarà disponibile dal 27 aprile su Nintendo Switch, in versione Kit Assortito e Kit Robot, entrambi contenenti tutto il materiale necessario per dare vita a vari Toy-Con e persino ad un robot.